രാഷ്ട്രീയം മണ്ണും മനുഷ്യരും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കടുപ്പമേറിയതുമാണ്.

രാഷ്ട്രീയമെന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തില്‍ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. ചില സിനിമകള്‍ കാഴ്ചക്കാരന്റെ മനസ്സില്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം നിക്ഷേപിച്ചു പോയ അഴിമതിക്കോലങ്ങളോ ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും. ജനതയുടെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുതന്നെയാണ് ഏറെപ്പേരും രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകരാകുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പുഴുക്കുത്തുകളുണ്ടാകും. പലയിടത്തും പെറ്റു പെരുകുകയും ചെയ്യും. തിരുത്താത്തവ മണ്‍മറയുന്നു, തിരുത്തുന്നവര്‍ മുന്നേറുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയത്തെ സമീപിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രിയ അഭിനേതാക്കളുടെ പട്ടികയില്‍ എക്കാലവുമുണ്ടാകും രജനികാന്ത്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും വിലയിരുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് പോരായ്മ പറ്റി എന്നു വേണമോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. ''രാഷ്ട്രീയം വലിയ കളിയാണ്. അത് വളരെ അപകടകരവുമാണ്. ഞാന്‍ ശ്രദ്ധയോടെയേ കളിക്കുകയുള്ളു. സാഹചര്യവും സമയവും അതിപ്രധാനവുമാണ്.'' 2019 ജനുവരി മാസത്തില്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ രജനികാന്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

ഈ പ്രസ്താവന നടത്തി രണ്ട് വര്‍ഷം പിന്നിട്ടു. ഇതിനും മുമ്പ് 2017 ഡിസംബര്‍ 31-നാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആത്മീയരാഷ്ട്രീയമാണ് തന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മാസം മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം ആന്റി ക്ലൈമാക്സ്. രാഷ്ട്രീയം വലിയ കളിയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ രജനി അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കി കാണണം.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ വിവരിച്ച് മൂന്ന് പേജുള്ള വികാരനിര്‍ഭരമായ കത്ത് ആരാധകര്‍ക്കായി എഴുതി ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് രജനി പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തില്‍നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ 31-ന് പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാത്തുനില്‍ക്കവെയാണ് താരത്തിന്റെ പിന്നാക്കം പോക്ക് എന്നത് ആരാധകരെ കടുത്ത നിരാശയിലുമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടായി, രജനികാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അത് രജനിയോട് സ്നേഹമുള്ളവര്‍ മാത്രമല്ല എന്നത് കൂടിയാണ് താരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നോട്ടുപോക്കിന് കാരണം.

തൊണ്ണൂറുകളില്‍ സിനിമയില്‍ രജനി കത്തിനിന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വലിയ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. ജയലളിതയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ എതിര്‍പ്പ് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച രജനി ഡി.എം.കെ. സഖ്യത്തിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ അന്ന് തമിഴ്നാട് കണ്ടു. ജയലളിത വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ദൈവത്തിനുപോലും തമിഴ്നാടിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് അന്ന് രജനി പറഞ്ഞു.

വലിയ വിജയമാണ് ഡി.എം.കെ. സഖ്യം ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയത്. അത് രജനിയുടെ പ്രസ്താവന കൊണ്ടാണോ ജയലളിതയുടെ ഭരണത്തിനെതിരായ ജനവികാരം ആളിക്കത്തിയതിനാലാണോ എന്നെല്ലാമുള്ള തര്‍ക്കമുണ്ട്. അതവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. അതിനു ശേഷം പിന്നീട് രജനി 2004-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 96-ന് സമാനമായ പ്രസ്താവന നടത്തി. ബി.ജെ.പിയെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ച താരം എന്‍.ഡി.എ. മുന്നണിയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ സീറ്റും ഡി.എം.കെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യു.പി.എ. സഖ്യം തൂത്തുവാരി.

തൊണ്ണൂറുകളില്‍ തിളങ്ങി നിന്ന രജനിയല്ല 2020-ലെ രജനി എന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത് തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ സിനിമക്കാരെ എല്ലാ കാലത്തും ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമല്ല തമിഴ്നാടിന്റേത്. അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയും കൃത്യമായി ഉള്‍ക്കെണ്ടുമാണ് രജനിയുടെ പിന്‍വാങ്ങല്‍.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ രജനിക്കായി സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികള്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ സര്‍വ്വേ നടത്തിയിരുന്നു. അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇടയില്‍ വോട്ട് രജനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ആ സര്‍വ്വേകളെല്ലാം വിലയിരുത്തിയത്. തമിഴ് ജനതയുടെ മനസ്സില്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സ്ഥാനമുള്ള രജനി പത്ത് ശതമാനത്തിനുള്ളില്‍ മാത്രം വോട്ട് നേടിയിട്ട് താരത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ രജനി ജയിക്കുമായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എം.എല്‍.എമാരെപ്പോലും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നല്ല പേര് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം രജനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ രജനി നേടുന്ന ഓരോ വോട്ടും ബി.ജെ.പിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. സമത്വത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായ ആശയാടിത്തറയുള്ള ഡി.എം.കെയും അണ്ണാ ഡി.എം.കെയും ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തമിഴരുടെ ഹൃദയത്തില്‍. പെറിയാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആ ആശയാടിത്തറ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ തമിഴ്നാട്ടില്‍ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് ബി.ജെ.പി. വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ആ വിലയിരുത്തലിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നമായിരുന്നു രജനികാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം എന്ന അധ്യായം.

അതിന് ചുമതലപ്പെട്ടയാള്‍ തുഗ്ലക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പത്രാധിപരും ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ സൈദ്ധാദ്ധികനുമായ എസ്. ഗുരുമൂര്‍ത്തിയാണ്. കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനായി ഗുരുമൂര്‍ത്തി ഇക്കാലയളവില്‍ രജനിക്ക് മേല്‍ ചെലുത്തിയത്. പക്ഷേ, ശക്തമായ ബി.ജെ.പി. വിരുദ്ധ വികാരം നിലനില്‍ക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഗുരുമൂര്‍ത്തിയുമായുള്ള രജനിയുടെ ബന്ധം കുറേയേറെ ജനങ്ങള്‍ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കണ്ടുവെന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്.

പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് രജനി കടന്നപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകളിലേക്ക് ആര്‍.എസ്.എസ്. സഹയാത്രികനും ബി.ജെ.പിയുടെ ബൗദ്ധികസെല്‍ തലവനുമായ അര്‍ജുന്‍ രാമ മൂര്‍ത്തിയേയും ബി.ജെ.പിയുമായി ബന്ധമുള്ള തമിഴരുവി മണിയനേയും നിയോഗിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. രജനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിര്‍പ്പുയര്‍ത്താത്ത രജനി മക്കള്‍ മണ്‍ട്രത്തില്‍ നിന്നുപോലും എതിരഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നു.

ബി.ജെ.പിയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രജനി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത് എന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ എതിര്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ എതിര്‍പ്പുകളെപ്പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ നേരിടുന്ന രജനിക്ക് തുടക്കം തന്നെ പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടയിലാണ് അണ്ണാത്ത സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി രജനി ഹൈദരാബാദിലെത്തിയത്. 120 പേരാണ് സെറ്റില്‍ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ ഷൂട്ട് നടന്നത്. താരങ്ങള്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ മൊത്തമായി വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയും രജനിക്കായി പ്രത്യേകം ഡോക്ടറെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവായ കലാനിധി മാരന്‍.

പക്ഷേ, ആദ്യം സെറ്റിലെ എട്ടു പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രജനി ഉള്‍പ്പെടെ നിരീക്ഷണത്തിലായി. പിന്നീട് താരത്തിന് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കൂടി. ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ രജനിയുടെ പിന്നീടുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ സുപ്രധാനമായി.

- ഒരാഴ്ചത്തെ സമ്പൂര്‍ണ വിശ്രമം.

- സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കണം.

- കായികാധ്വാനമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യരുത്.

- കോവിഡ് പകരാനിടയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇടപെടരുത്.

കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ കൂടിയാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ രജനികാന്തിനോട് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. ദൈവം തനിക്കു തന്ന അവസാനത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ആശുപത്രിവാസം എന്നുകൂടി എഴുതിവെച്ച കത്തിലൂടെ രജനി രാഷ്ട്രീയ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

25 വര്‍ഷം നീണ്ട ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത്. രജനിയുടെ വലംകൈയായി നിന്ന തമിഴരുവി മണിയന്‍ ഇനി താന്‍ മരണം വരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. രജനിയും നരേന്ദ്ര മോദിയും തന്റെ കണ്ണുകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അര്‍ജുന്‍ രാമമൂര്‍ത്തി രജനിയുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ടാകും എന്നറിയിച്ചു. ആരാധകരില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം കടുത്ത നിരാശയിലാണ്. കുറച്ചധികം ആരാധകര്‍ താരത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സിനിമയും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും തമിഴ്നാടിനു പുറത്തുള്ളവര്‍ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലം കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കുത്തകയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്. കെ. കാമരാജ് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനിഷേധ്യ നേതാവുമായി. ആ കാലത്ത് സാമൂഹികനീതിയും സമത്വവും എല്ലാം പറഞ്ഞ് പെരിയാര്‍ ഇ.വി. രാമസ്വാമി നായ്ക്കര്‍ തമിഴ് ജനതയെ മറ്റൊരു ആശയധാരയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു പെരിയാര്‍. നിരീശ്വരവാദവും സമത്വവും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുതന്നെ പെരിയാറിന്റെ ദ്രാവിഡ കഴകം തമിഴര്‍ക്ക് പുതിയ വഴി വെട്ടിക്കൊടുത്തു. ബ്രാഹ്‌മണാധിപത്യത്തിനെതിരായിരുന്നു പെരിയാര്‍. നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടനയായി ദ്രാവിഡ കഴകത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പെരിയാറിന്റെ താല്‍പര്യം. എന്നാല്‍ അനുയായികളായ അണ്ണാ ദുരെയും കരുണാനിധിയും നെടുഞ്ചേഴിയനും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം രൂപീകരിച്ചു.

ആശയം സമത്വം തന്നെ. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയാകുന്നു എന്നതാണ് ദ്രാവിഡ കഴകത്തില്‍നിന്നുള്ള മാറ്റം. ആ ദ്രാവിഡ കഴകം വളര്‍ന്നു, പടര്‍ന്നു. പിന്നീട് പിളര്‍ന്നു. ആ പിളര്‍പ്പില്‍ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ. ഉണ്ടായി. കാമരാജിനു ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെല്ലാം ഡി.എം.കെക്കാരോ അല്ലെങ്കില്‍ അണ്ണാ ഡി.എം.കെക്കാരോ ആയിരുന്നു.

ജാതിയില്‍ ഉറച്ചുപോയ സമൂഹത്തെ അല്‍പ്പം പോലും മുന്നോട്ടു നടത്താനുള്ള ശ്രമം രണ്ട് ദ്രാവിഡ പാര്‍ട്ടികളില്‍നിന്നും ഉണ്ടായില്ല. തേവരുടേയും നാടാരുടേയും ഗൗണ്ടറുടേയും വോട്ടുകള്‍ നോക്കി നിലപാടുകള്‍ വന്നു, നടപടികള്‍ വന്നു. ജാതി സാമൂഹ്യ അസമത്വം എന്ന പെരിയാറിന്റെ നോട്ടത്തില്‍നിന്ന് ജാതി, വോട്ടായി മാറി ഡി.എം.കെയ്ക്കും അണ്ണാ ഡി.എം.കെയ്ക്കും. എങ്കിലും കുറേയേറെ മൂല്യങ്ങളെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് തമിഴകത്ത് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ഈ രണ്ട് പാര്‍ട്ടികളും.

ഈ മുന്നോട്ടുപോക്കിനിടയില്‍ കുറേയധികം സിനിമക്കാര്‍ തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ടീയത്തെ തൊട്ടു. ആദ്യത്തെയാള്‍ കരുണാനിധിയാണ്. അനേകം നാടകങ്ങല്‍ രചിച്ച കരുണാനിധി സിനിമകള്‍ക്കും തിരക്കഥയെഴുതി. പെരിയാറും അണ്ണാ ദുരൈയും കരുണാനിധിയും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് തമിഴ് ഭാഷയേയും സംസ്‌കാരത്തേയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചതായിരുന്നു ആ കാലം. കലയും സാഹിത്യവും രാഷ്ടീയത്തിനും ജനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന ആയുധങ്ങളായിരുന്നു.

സിനിമ കല എന്നതിനപ്പുറം ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി വളരുകയായിരുന്നു തമിഴകത്ത്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായപ്പോഴും കരുണാനിധി സിനിമയില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാത്ത സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍. അയാള്‍ പിന്നീട് ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷനും പല തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. തമിഴരുടെ കലൈഞ്ജറായി.

തമിഴ് ജനതയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാജകുമാരനായി എം.ജി.ആര്‍. വളര്‍ന്നത് സിനിമയിലൂടെതന്നെ .'രാജകുമാരി'യിലും 'മലെക്കള്ള'നിലൂടെയുമൊക്കെ എം.ജി.ആറിന് തീതുപ്പുന്ന വാക്കുകള്‍ നല്‍കി കലൈഞ്ജര്‍. അവിടെയും സിനിമ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചു. അധികാരവര്‍ഗം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എം.ജി.ആര്‍. തമിഴകത്തെ പ്രിയനേതാവായി. ഡി.എം.കെ. ട്രഷററും എം.എല്‍.എയും ഒക്കെ ആയി വര്‍ഷങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശേഷമാണ് എം.ജി.ആര്‍. സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രിയായതും.

ഇതെല്ലാം എണ്‍പതുകള്‍ക്കു മുന്‍പായിരുന്നു. അതിനുശേഷവും സിനിമയില്‍നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വന്നതു നിരവധി പേരാണ്. ജാനകി രാമചന്ദ്രന്‍, ജെ. ജയലളിത, ശിവാജി ഗണേശന്‍, നെപ്പോളിയന്‍, ഭാഗ്യരാജ്, കാര്‍ത്തിക്, ടി. രാജേന്ദ്രന്‍, വിജയകാന്ത്, ശരത് കുമാര്‍, ഖുഷ്ബു, കര്‍ണാസ്, കമല്‍ഹാസന്‍ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക. ജയലളിതയും ജാനകി രാമചന്ദ്രനും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. പക്ഷേ അതിന് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.

അതില്ലാതെ വന്നവരില്‍ വിജയകാന്ത് ആളിക്കത്തി. പിന്നീട് കെട്ടടങ്ങി. മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം ഒക്കെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാലും കമല്‍ഹാസന്റെ അനുഭവം രജനി നേരിട്ട് കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 3.75 ശതമാനം വോട്ടാണ് കമലിന്റെ മക്കള്‍ നീതി മയ്യത്തിന് നേടാനായത്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അല്‍പ്പം കൂടി വോട്ടും കുറച്ച് സീറ്റുകളും കമല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മുകളില്‍ പറഞ്ഞതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവുമായി ഉള്ള പ്രത്യക്ഷ ബന്ധം.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷം ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാള്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചര്‍ച്ച ചെയ്തത് രജനികാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വരുമോ, വന്നാല്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും, ബി.ജെ.പിയുടെ പങ്കെന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്.

ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 70 വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നടനെ എല്ലാവരും വെറുതെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം നല്ല സിനിമകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നിറമുള്ള കുറേ നിമിഷങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കട്ടെ. അനേകം ജനകീയ വിഷയങ്ങളും ദരിദ്രരുടേയും വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കായി വീടു നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടേയും നൊമ്പരങ്ങളുള്ള, ചുഴലിക്കാറ്റുകള്‍ ജീവിതം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞവരുടെ ജീവിതദുഃഖമുള്ള, കൃഷിയിടത്തില്‍ വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കര്‍ഷകരുള്ള, കൊടിയ ജാതി വിവേചനമുള്ള അങ്ങനെ അനേകം അനേകം പ്രശ്മുള്ള തമിഴ്നാട്ടില്‍ വരുന്ന ഏപ്രിലില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്.

ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ പരിഹാര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലേക്കും ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കും ഇനി ചര്‍ച്ചകള്‍ നീക്കാം. രജനി ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല. ആരെ പിന്തുണച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയില്‍ അത് തമിഴകത്ത് കാര്യമായ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്താനാകുക. ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. രാഷ്ട്രീയമെന്നതു നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതു ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കാരണം, അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു ജീവിതമാണ് എന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ.

