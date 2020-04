കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള പേര് രാജസ്ഥാനിലെ ഭില്‍വാര ജില്ലയുടേതാവും. കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഭില്‍വാര മോഡല്‍ എന്ന പേരില്‍ തന്നെ ഖ്യാതി നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

ഭില്‍വാര വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് ചെയ്തു?

മാര്‍ച്ച് 19-നാണ് ഭില്‍വാരയില്‍ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരായ ആറ് പേര്‍ക്കായിരുന്നു രോഗം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭില്‍വാരയില്‍ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.

രാജ്യം ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആവുന്നതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഭില്‍വാരയില്‍ കര്‍ശന ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പാലാക്കി. ഭില്‍വാര കളക്ടറായ രാജേന്ദ്ര ഭട്ടിന്റേയും ആരോഗ്യവിഭാഗം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടികള്‍.

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഭില്‍വാരയില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്. മാര്‍ച്ച് 20-ന് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയുള്ള കര്‍ഫ്യൂ ആണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജില്ലയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ പൂര്‍ണമായും അടച്ചിട്ടു. ചെക്കിങ് കര്‍ശനമാക്കി. ഒരൊറ്റ വാഹനം പോലും ഭില്‍വാരയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യ സര്‍വീസുകളൊഴികെ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ട്രെയിന്‍, വാഹനഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 13 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച കര്‍ഫ്യൂവില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കി. വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ നേരിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. ആശുപത്രി കാര്യമാണെങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍ വീട്ടിലേക്കെത്തും. ഒരു തരത്തിലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്ത തരത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിശോധനയും ശക്തിപ്പെടുത്തി.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു അധികൃതര്‍. എവിടെ വരെ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പ്രവചിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ എല്ലാവരേയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ തേടിപ്പിടിച്ച് പരിശോധിച്ചു.

ആറായിരത്തോളം പേരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇവരെ പരിശോധിച്ചു, നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുമായി സമ്പര്‍ക്കമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഹൈ റിസ്‌ക് മുതല്‍ ലോ റിസ്‌ക് വരെ വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇതിനൊപ്പം ഭില്‍വാരയിലെ മൂവായിരത്തോളം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെ ചേര്‍ത്ത് സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചു. ജില്ലയിലെ 25 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ പരിശോധനയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും വിധേയമാക്കി. ഇവരില്‍നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയവരെ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. 14 ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് സ്‌ക്രീനിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഒരാള്‍ പോലും പരിശോധനയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടില്ല.

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെ നാല് ആശുപത്രികളും 27 ഹോട്ടലുകളും 22 കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ ഇത്തരം ആശുപത്രികളില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തു. ലോ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായി. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി.

പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയതോടെ ഭില്‍വാരയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി ഒരു കേസ് പോലും ഭില്‍വാരയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ കേസുകള്‍ 27 മാത്രം.

രാജേന്ദ്രഭട്ട് ഐ.എ.എസ്, ഭില്‍വാര മോഡലിന്റെ പിന്നിലെ 'തല'

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഭില്‍വാരയില്‍ രാജ്യത്ത് മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ ജില്ലാ കളക്ടറായ രാജേന്ദ്ര ഭട്ട് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭില്‍വാരയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജേന്ദ്രഭട്ട് പറയുന്നു:

"ഭില്‍വാരയില്‍ രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ സാധിച്ചെങ്കിലും കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭില്‍വാര കോവിഡ് മുക്തമായെന്ന് പറയണമെങ്കില്‍ മെയ് ഒന്നുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ഐസോലേഷന്‍, പരിശോധന, ക്വാറന്റൈന്‍, ചികിത്സ, രോഗമുക്തി എന്നീ കടമ്പകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ മാത്രമേ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ.

"നമുക്ക് അസാധ്യമായ റോക്കറ്റ് സയന്‍സ് അല്ല ഭില്‍വാരയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്. രോഗവ്യാപനം സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും അടച്ചു. അതിര്‍ത്തികള്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മറുചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ അതിന് അനുമതി തന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി മുതല്‍ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വരെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്."- രാജേന്ദ്രഭട്ട് പറഞ്ഞു.

സ്ഥിരം ഐ.എ.എസ് പോസ്റ്റിങ് പോലെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ കളക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളല്ല രാജേന്ദ്ര ഭട്ട്. രാജസ്ഥാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് ഐഎഎസിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എന്നാല്‍ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഐഎഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരേക്കാള്‍ മികച്ച കഴിവും കാര്യക്ഷമതയുമുള്ള ആളാണ് രാജേന്ദ്ര ഭട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു.

