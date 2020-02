ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജധര്‍മം (ഭരണ കര്‍ത്തവ്യം) സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വാക് പോര് തുടരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ വാജ്‌പേയി ഉപദേശം നല്‍കിയതിനെ ബിജെപിക്കെതിരെ ആയുധമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍ രംഗത്തെത്തി.

2002 ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്‌പേയിയുടെ പരാമര്‍ശമാണ് കപില്‍ സിബല്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 'രാജധര്‍മം നിറവേറ്റുക' ഇതായിരുന്നു വാജ്‌പേയി അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് രാജധര്‍മം നിറവേറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേയും സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരേയും രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. രാജധര്‍മത്തെ കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപദേശ പ്രസംഗം നടത്തരുതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കപില്‍ സിബലിന്റെ മറുപടി ട്വീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 'ഗുജറാത്തില്‍ വാജ്‌പേയി നല്‍കിയ ഉപദേശം നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാത്താപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ ഉപദേശ പ്രസംഗ നടത്താന്‍ സാധിക്കും മന്ത്രീ..കേള്‍ക്കുക, പഠിക്കുക, ഭരണകര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്നിവയൊന്നും നിങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിന് പറഞ്ഞല്ല' സിബല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Content Highlights: Rajdharma-Kapil Sibal remembers Vajpayee's advice to Narendra Modi after govt hits back at Congress