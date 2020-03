ജയ്പുര്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടലിനൊരുങ്ങി രാജസ്ഥാന്‍. മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കുമെന്നും കടകളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളും അടച്ചിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ മാത്രമാവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

പാലും പച്ചക്കറികളും വില്‍ക്കുന്ന കടകളും മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകളും മാത്രം തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് ഗോതമ്പ് വിതരണംചെയ്യും.

വൈറസ് വ്യാപനം നേരിടാന്‍ എല്ലാവരും വീടുകളില്‍തന്നെ കഴിയണമെന്ന് ഗെഹ്‌ലോത് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. അല്ലാത്തപക്ഷം വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടലിന് ഒരുങ്ങുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

