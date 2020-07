ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജസ്ഥാനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടായ വിള്ളല്‍ പ്രത്യക്ഷ നടപടികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെതിരെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. പ്രശ്‌നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അസ്ഥാനത്തായതോടെയാണ് ശക്തമായ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നീങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പമുള്ള രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി. മന്ത്രിമാരായ വിശ്വേന്ദ്രസിങ്, രമേഷ് മീണ എന്നിവരെയാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. സച്ചിനെ മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദൊദാസ്ത്രയെയാണ് പിസിസി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. പൈലറ്റിനൊപ്പമുള്ള വിമത എംഎല്‍എമാരെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ ഇതിനുള്ള നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എംഎല്‍എമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും കൂടാതെ ഗഹ്‌ലോത്ത് പക്ഷത്തുള്ള മറ്റു നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശോക് ഗഹ്‌ലോത്തിനെതിരെ കലാപക്കൊടിയുയര്‍ത്തുകയും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് ഭാക്കറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗണേഷ് ഗോഗ്രയെ പകരം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കി നാളെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

തനിക്കൊപ്പം 30 എംഎല്‍എമാരുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഗഹ്‌ലോത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പം ഇപ്പോള്‍ 17 എംഎല്‍എമാരാണ് ഉള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച ജയ്പൂരില്‍ നടന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ 102 എംഎല്‍എമാര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനൊപ്പമുള്ള 17 എംഎല്‍എമാര്‍ യോഗത്തില്‍നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും സംഘവും നിയമസഭാകക്ഷി യോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം യോഗം പാസാക്കിയത്.

Content Highlights:Rajasthan Political crisis- Congress takes strong action against Sachin Pilot and his associates