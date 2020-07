ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ ടേപ്പില്‍ ഡല്‍ഹിയിലുളളവര്‍ക്ക് ആദ്യ ഗഡു ലഭിച്ചു എന്നുള്‍പ്പടെയുളള സംഭാഷണ ശകലങ്ങള്‍. ഓഡിയോ ടേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് വിപ്പ് മഹേഷ് ജോഷി നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രണ്ടു എഫ്.ഐ.ആറുകളിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരമുളളത്. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 124എ, 120ബി വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളിലും പ്രതികളെ അജ്ഞാതര്‍ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ അജ്ഞാതരെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ. ഭന്‍വര്‍ലാല്‍ ശര്‍മ, സഞ്ജയ് ജെയിന്‍, ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ എഫ്.ഐ.ആറില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒന്നാമത്തെ എഫ്.ഐ.ആറില്‍ ഭന്‍വര്‍ലാല്‍ ശര്‍മ, ഗജേന്ദ്ര സിങ്, സഞ്ജയ് ജെയിന്‍ എന്നിവര്‍ തമ്മില്‍ രാജസ്ഥാനിയിലും ഹിന്ദിയിലും സംഭാഷണം നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശര്‍മയുടെ പേരും പദവിയുമടക്കം പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗജേന്ദ്രസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ എഫ്.ഐ.ആറിലില്ല. രണ്ടാമത്തെ എഫ്.ഐ.ആറിലാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉള്ളവര്‍ ആദ്യ ഗഡു കൈപറ്റിയെന്ന സംഭാഷണശകലത്തെ കുറിച്ചുളള വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.

സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്, വിമത കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ. ഭന്‍വര്‍ ലാല്‍ ശര്‍മ, സഞ്ജയ് ജെയിന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുന്ന തരത്തില്‍ മന്ത്രിയുമായും സഞ്ജയ് ജെയിനുമായും ശര്‍മ സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ടേപ്പ് പുറത്തുവന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഞ്ജയ് ജെയിനെ അറസ്റ്റും ചെയ്തു. ഭന്‍വര്‍ ലാല്‍ ശര്‍മയെയും മറ്റൊരു വിമത എം.എല്‍.എ. വിശശ്വേന്ദ്ര സിങ്ങിനെയും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ എഫ്.ഐ.ആറില്‍ വിശശ്വേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ പേരു പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ ഓഡിയോ ടേപ്പുകള്‍ വ്യാജമാണെന്നും ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും രാജസ്ഥാന്‍ ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ സതിഷ് പൂനിയ പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെന്നും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുളള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: Rajasthan Political Crisis: audio clip controversy, People in Delhi get first installment, FIRs