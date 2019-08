ജയ്പൂര്‍: പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് വിവാഹിതരാകാന്‍ പോകുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. സംവിധായകന്റെയും ക്യാമറമാന്റെയും പുതിയ ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോകളുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ അല്പം വ്യത്യസ്തമാക്കിയപ്പോള്‍ കുരുക്കിലായത് വീഡിയോയില്‍ തകര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വരനായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ധന്‍പഥിനാണ് തന്റെ സ്വന്തം പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ പൊല്ലാപ്പായത്. പോലീസ് വേഷത്തില്‍ വീഡിയോയില്‍ അഭിനയിച്ച ധന്‍പഥ് ഭാവിവധുവില്‍നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. ചിത്രീകരണവും വിവാഹവുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്തതോടെ രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസിന് ഒന്നാകെ നാണക്കേടാവുകയായിരുന്നു.

ധന്‍പഥിന്റെ ഭാര്യ കിരണ്‍ ഹെല്‍മെറ്റില്ലാതെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ വരികയും തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ ധന്‍പഥിന് കൈക്കൂലി നല്‍കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതിനിടെ, ധന്‍പഥിന്റെ പേഴ്‌സ് കിരണ്‍ എടുക്കുകയും പിന്നീട് അതുതിരിച്ചുനല്‍കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നല്ല കിടിലന്‍ പാട്ടുകളും.

എന്തായാലും പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അഭിനയിച്ചതിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനമാണുയരുന്നത്. ഇതിനെതുടര്‍ന്ന് പോലീസ് യൂണിഫോം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഐ.ജി. ഹവാസിങ് ഗൊമാരിയ എല്ലാ റേഞ്ച് ഐ.ജി.മാര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ധന്‍പഥിന്റെ പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ പോലീസിന്റെ സല്‍പ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇത്തരം വീഡിയോകളില്‍ ഒരിക്കലും യൂണിഫോം ധരിക്കരുതെന്നും പോലീസ് യൂണിഫോമിന്റെ അന്തസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നു.

