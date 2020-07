ജയ്പുര്‍: വിമത നീക്കം നടത്തുന്ന സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് അനുഭാവികളായ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ ജൂലായ് 21 വരെ നടപടിയെടുക്കരുതെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. വിമതര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് 20 വരെ കോടതി നീട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ പശ്ചാത്തലിത്തലാണ് 21-ാം തിയതി വരെ നടപടിയെടുക്കരുതെന്ന് സ്പീക്കര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്പീക്കര്‍ സി.പി.ജോഷി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റടക്കമുള്ള 19 എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് അയോഗ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കികൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസയച്ചത്. നോട്ടീസിന് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ നിയമസഭാംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദ്രജിത് മഹന്തി, ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗിണിച്ചത്. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് പക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വെ, മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ മുകുള്‍ റോഹ്തഗി എന്നിവരാണ് വാദിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വേച്ഛാദിപത്യപരമായ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യം, ആഭ്യന്തര ചര്‍ച്ചകള്‍ എന്നിവ തടയാനുള്ള ശ്രമമാണ് സ്പീക്കറുടെ അയോഗ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസെന്നും ഹരീഷ് സാല്‍വെ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള കാരണമാകില്ല. നിയമ സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് വിപ്പ് പ്രായോഗികമാകുന്നത്. വീടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും നടക്കുന്ന യോഗങ്ങള്‍ക്ക് വിപ്പ് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വിയാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത്. സ്പീക്കര്‍ നല്‍കിയ നോട്ടീസില്‍ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് സിങ്‌വി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Rajasthan HC-Pilot Camp's Ple -Asks Speaker Not To Decide On Disqualification Till July 21