ജയ്പുര്‍: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അയല്‍രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2017-ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഒരു റിട്ട് ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കവെയാണ് പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബിഷ്‌ണോയ്, ജസ്റ്റിസ് മനോജ് കുമാര്‍ ഗാര്‍ഗ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഈ ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ അമികസ്‌ക്യൂറി സജ്ജന്‍ സിങ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചു.

ഈ കേസില്‍ ഇനി ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് വാദം കേള്‍ക്കുക. പാകിസ്താനില്‍ നിന്ന് അഭയാര്‍ത്ഥികളായി എത്തിയവരെ ജോധ്പുര്‍ ഭരണകൂടം നിര്‍ബന്ധിതമായി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ 2017-ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയതതാണ് ഹര്‍ജി.

