ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ അശോക് ഗഹലോത്തിന് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം. ആറ് ബി.എസ്.പി. എം.എല്‍.എമാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ചതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് മദന്‍ ദിലാവര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

ബി.എസ്.പി. എം.എല്‍.എമാരുടെ ലയനം മരവിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലാവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ചില ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. ദിലാവരയുടെ ഹര്‍ജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബി.എസ്.പി. എം.എല്‍.എമാരുടെ ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭ സ്പീക്കര്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2018-ലെ രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആറ് സീറ്റുകളിലാണ് ബി.എസ്.പി. വിജയിച്ചത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഈ ആറ് എം.എല്‍.എമാരും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ചു. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും 18 എം.എല്‍.എമാരും വിമതന്മാരായതോടെ രാജസ്ഥാനില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. 200 അംഗ സഭയില്‍ 102 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് ഗഹലോത്തിന്റെ അവകാശവാദം. ബി.എസ്.പിയില്‍നിന്നെത്തിയ ആറ് എം.എല്‍.എമാരെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണിത്.

BJP leader Madan Dilawar's petition against merger of 6 BSP MLAs with Congress in Rajasthan: Rajasthan High Court disposes off the petition, with certain conditions.