ജയ്പുര്‍: പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും മൂല്യവര്‍ധിത നികുതിയില്‍(വാറ്റ്) കുറവു വരുത്തി രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. നാലു ശതമാനം കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യയാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു ലിറ്ററിന് 2.5 രൂപ കുറയുരുമെന്ന് ഡി എന്‍ എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയോടെ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

Rajasthan reduces VAT on petrol and diesel by 4 per cent, applicable from midnight today. pic.twitter.com/4IrSJNoZZ4