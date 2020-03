ചെന്നൈ: പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രജനി മക്കള്‍ മന്‍ഡ്രത്തിന്റെ യോഗം വിളിച്ച് നടന്‍ രജനികാന്ത്. കൂട്ടായ്മയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട. എപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഏപ്രില്‍ 14ന് തമിഴ് പുതുവര്‍ഷമാണ്. അന്നേദിവസം പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തേണ്ട സംസ്ഥാന ജാഥ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ രാഘവേന്ദ്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്.

Content Hioghlights: Rajanikanth meeting with his followers for new Political Party announcement