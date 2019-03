ന്യൂഡൽഹി: വ്യാപകമായ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് മോദിയുടെ ചിത്രമുള്ള റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റുകള്‍ പിന്‍ലിച്ചതിന് പിന്നാലെ മേ ഭീ ചൗക്കീദാര്‍(ഞാനും കാവല്‍ക്കാരന്‍) എന്നെഴുതിയ പേപ്പര്‍ ചായ കപ്പുകള്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. ശതാബ്ദി ട്രെയിനില്‍ വിറ്റ ചായക്കപ്പുകളിലാണ് ഞാനും കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് റെയില്‍വേ ചായക്കപ്പുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം നിലനിൽക്കെ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ചായക്കപ്പുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചെന്നും കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയെന്നും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് റെയില്‍വേ പിഴ ഈടാക്കിയത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. കാഠ്‌ഗോദാം ശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ്സിലാണ് ചായക്കപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചിത്രങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

"ഇന്നാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടന്‍ ഗ്ലാസ്സുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു. കരാറുകാരന് പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പര്‍വൈസറിനെതിരേയും നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്", റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

ഐആര്‍സിടിസിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം കപ്പുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ പാന്‍ട്രി ചുമതലയുള്ള സൂപ്പര്‍വൈസറില്‍ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

Such a cheap advertisement by chowkidars which is against the law. Tea cups were served in Shatabdi train. You will do whatever for winning @BJP4India @narendramodi #Chowkidarssellingchai pic.twitter.com/T3l5Vd4uNH