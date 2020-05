ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ കോച്ചുകളാക്കി മാറ്റിയ മൂവായിരത്തോളം തീവണ്ടി കോച്ചുകള്‍ പഴയ രൂപത്തിലേക്കുതന്നെ മാറ്റാനൊരുങ്ങി റെയില്‍വെ. ശ്രമിക് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇവ സാധാരണ കോച്ചുകളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതിന് ഒരാഴ്ചയോളം വേണ്ടി വരുമെന്ന് റെയില്‍വെ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

5231 കോച്ചുകളാണ് റെയില്‍വെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റിയത്. എന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്ക് തീവണ്ടികള്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതോടെയാണ് ഐസോലേഷന്‍ കോച്ചുകളാക്കി മാറ്റിയവയില്‍ 60 ശതമാനം കോച്ചുകള്‍ വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലാക്കി ശ്രമിക് തീവണ്ടികളിള്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കം.

കോച്ചുകള്‍ പഴയ രൂപത്തിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശം റെയില്‍വെ ബോര്‍ഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയില്‍വെ സോണുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് റെയില്‍വെ തീവണ്ടി കോച്ചുകള്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 80,000ലേറെ കോവിഡ് 19 രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ അയ്യായിരത്തിലേറെ കോച്ചുകള്‍ ആദ്യം രൂപമാറ്റം വരുത്തി. 3.16 ലക്ഷം രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ 20,000 കോച്ചുകള്‍കൂടി രൂപമാറ്റം വരുത്താനും പിന്നീട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ അയ്യായിരത്തിലേറ കോച്ചുകളില്‍ മൂവായിരത്തോളം എണ്ണമാണ് ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി 200 ശ്രമിക് പ്രത്യേക തീവണ്ടികളാണ് റെയില്‍വെ എല്ലാ ദിവസവും ഓടിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ 200 പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍കൂടി ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഓടിക്കാന്‍ റെയില്‍വെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുരന്തോ, ജനശതാബ്ദി, സമ്പര്‍ക്ക് ക്രാന്തി എക്‌സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഓടിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 2317 ശ്രമിക് തീവണ്ടി സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തി ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 31 ലക്ഷം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം നാടുകളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റെയില്‍വെ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

