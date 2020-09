ന്യൂഡല്‍ഹി: സെപ്റ്റംബര്‍ 12 മുതല്‍ 40 ജോഡി പുതിയ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിത്തുടങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. സെപ്റ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ ഇതിലേക്കുളള റിസര്‍വേഷന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ യാദവ് അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ 230 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമേ പരീക്ഷയ്‌ക്കോ മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയോ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വിനോദ് കുമാര്‍ യാദവ് അറിയിച്ചു. 'ഞങ്ങള്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കും. മറ്റൊരു ട്രെയിനുവേണ്ടിയുളള ആവശ്യമുണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു ട്രെയിന്‍ കൂടി സര്‍വീസ് നടത്തും'. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അണ്‍ലോക്ക് നാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം കൂടുതല്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുളള പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകളുമായി ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ പാസഞ്ചര്‍, മെയില്‍, എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, തീര്‍ഥാടകര്‍, വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ തുടങ്ങി ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയവര്‍ക്ക് തിരികെ നാട്ടിലെത്തുന്നതിനായി മെയ് ഒന്നുമുതലാണ് ശ്രമിക് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചത്.

മെയ് 12 മുതല്‍ 15 ജോഡി സ്‌പെഷ്യല്‍ എയര്‍കണ്ടീഷന്‍ ട്രെയിനുകളും ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 100 ജോഡി ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും റെയില്‍വേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ മെട്രോ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

