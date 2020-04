ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയതോടെ റെയില്‍വേയ്ക്ക് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരിക ഏപ്രില്‍ 15 നും മെയ് മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രകള്‍ക്കുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട 39 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍. യാത്രാ തീവണ്ടികളെല്ലാം മെയ് മൂന്നുവരെ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും ഏപ്രില്‍ 14 നു ശേഷമുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്കുചെയ്യാന്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏപ്രില്‍ 14 നു ശേഷം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുകയും തീവണ്ടികള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ 39 ലക്ഷം യാത്രക്കാര്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്കുചെയ്തത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനുശേഷം റെയില്‍വെ അധികൃതര്‍ മെയ് മൂന്നുവരെ യാത്രാ തീവണ്ടികള്‍ ഓടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒപ്പം മുന്‍കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്യുന്നതനുള്ള സൗകര്യം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകളുടെ തുക മുഴുവന്‍ യത്രക്കാര്‍ക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്തവര്‍ക്കെല്ലാം തുക അക്കൗണ്ടില്‍ തിരികെയെത്തും. കൗണ്ടറുകളിലെത്തി ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്തവര്‍ക്ക് ജൂലായ് 31 വരെ പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

