ഛണ്ഡീഗഢ്: ദസറ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെയുണ്ടായ ട്രെയിനപകടത്തില്‍ അറുപതോളം പേര്‍ മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ റെയില്‍പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും മതില്‍ നിര്‍മിക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ നീക്കം. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ 3000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്താണ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് മതിലുയരുന്നത്. മതിലിന് 2.7 മീറ്റര്‍ ഉയരമുണ്ടാകും. നഗരപ്രദേശങ്ങളും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ജനങ്ങള്‍ റെയില്‍പാളം കടക്കുന്നത് തടയുകയാണ്‌ നിര്‍മാണലക്ഷ്യം.

റെയില്‍വെ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിര്‍മാണപ്രവൃത്തിക്കുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തിയത്. ഏകദേശം 2500 കോടി രൂപയാണ് മതില്‍ നിര്‍മാണത്തിന് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബര്‍ 19 നാണ് ഛൗരാബസാറില്‍ നടന്ന ദസറ ആഘോഷത്തിനിടെ രാവണ ദഹനം കാണാന്‍ ട്രാക്കില്‍ നിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ജലന്ധര്‍-അമൃത്സര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഇടിച്ചു കയറിയത്. അറുപതിലധികം പേര്‍ക്ക് അപകടത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായി.ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ട്രെയിന്‍ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം പഠനം നടത്തിയത്.

