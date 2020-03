ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായ 12 പേരെങ്കിലും മാര്‍ച്ച് 13-നും 16-നും ഇടയില്‍ ട്രെയിനുകളില്‍ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരണവുമായി റെയില്‍വേ. അതിനാല്‍ എല്ലാവരും യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും റെയില്‍വേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

'കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച യാത്രക്കാര്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രെയിന്‍ യാത്രയെ അപകടം നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രികന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും രോഗം വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാല്‍ ട്രെയിന്‍ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക. എല്ലാ യാത്രകളും മാറ്റിവച്ച് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട' റെയില്‍വേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.വരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. റെയില്‍വേ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

മാര്‍ച്ച 13-ന് സമ്പര്‍ക്കക്രാന്തി എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്ര ചെയ്ത എട്ടുപേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റെയില്‍വേ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മുദ്ര സഹയാത്രികര്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൈയില്‍ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരു-ദില്ലി രാജസ്ഥാനി ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ദമ്പതികളെ ഇറക്കിവിട്ടതായും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലും മാഹിയിലും കാസര്‍കോടും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തികള്‍ ട്രെയിനില്‍ സഞ്ചരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കാന്‍ റെയില്‍വേ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

'ജനത കര്‍ഫ്യൂ' രാജ്യം മുഴുവന്‍ ആചരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ട്രെയിനുകളൊന്നും ഓടില്ല. അതേസയമം ഞാറാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്‍പേ പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനുകളുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കില്ലെന്നും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം 258 ആയി ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയില്‍വേയുടെ കണക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 52 എണ്ണം.

Railways has found some cases of Coronavirus infected passengers in trains which makes train travel risky.



Avoid train travel as you may also get infected if your co-passenger has Coronavirus.



Postpone all journeys and keep yourself and your loved ones safe. #NoRailTravel