ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന 230 ട്രെയിനുകളില്‍ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചതായി റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായോ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.

ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതലാണ് ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങുക. ഇതുവരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിങിലൂടെ 13 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തെന്നും റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Railway Reservation is open for public in all classes of 230 trains connecting various stations in the country. Bookings available online as well as through Railway reservation Counters. Since yesterday, more than 13 lakh passengers have booked the ticket: Ministry of Railways pic.twitter.com/3OHmbVjBKP