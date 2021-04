മുംബൈ: പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്ന ട്രെയിന്‍. റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിനിനു നേരെ കുതിക്കുന്ന റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരന്‍, കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചു നിന്ന ആ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവന്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അബദ്ധത്തില്‍ റെയില്‍വേ പാളത്തിലേക്ക് വീണ കുഞ്ഞിനെ അസാധാരണ ധൈര്യത്തോടെയാണ് റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരന്‍ രക്ഷിച്ചെടുത്തത്.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0