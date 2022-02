ന്യൂഡല്‍ഹി: സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രായോഗികതയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന 33700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ റെയില്‍വേയുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കടം യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ വീട്ടാനാകില്ലെന്നും റെയില്‍വേ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക പ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ച് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണം നടത്തണം എന്ന ആവശ്യം മന്ത്രാലയം കെ-റെയില്‍ അധികൃതരുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമിപ്പോള്‍ സാമ്പത്തിക പ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ചും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംശങ്ങള്‍ മന്ത്രാലയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

63,941 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രായോഗികതയില്‍ സംശയം ഉണ്ടെന്നാണ് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ കടബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന 33700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ റെയില്‍വേയുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അത് വീട്ടാന്‍ യാത്രക്കാരില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിലൂടെ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

200 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം റെയില്‍വേ ട്രക്കിന് സമീപത്തുകൂടെയാണ് സില്‍വര്‍ലൈന്‍ കടന്നുപോകുന്നത്. അവിടെ 15 മീറ്റര്‍ വരെ റെയില്‍വേ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഏകദേശം 185 ഹെക്റ്റര്‍ റെയില്‍വേ ഭൂമിയാണ് സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കായി വേണ്ടിവരിക. ഇത്തരത്തില്‍ ഭൂമി സില്‍വര്‍ലൈന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ റെയില്‍വേയുടെ ഭാവി വികസനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഭാവിയില്‍ ഒരു റെയില്‍വേ വികസനം ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ ഭൂമി കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു.

മൊത്തത്തില്‍ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു പരാമര്‍ശവും ഈ മറുപടിയില്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നില്ല. തത്വത്തിലുള്ള അനുമതി പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ സമഗ്ര റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതി വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രായോഗികത പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കാന്‍ മാത്രമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

