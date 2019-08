ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും 50 മൈക്രോണില്‍ താഴെയുള്ളതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ട്രെയിനുകളില്‍ നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങി റെയില്‍വേ. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനാണ് റെയില്‍വേയുടെ തീരുമാനം. ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് റെയില്‍വേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. നടപടികള്‍ വിശദീകരിച്ച് റെയില്‍വെ എല്ലാ സോണുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കുലര്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനിലും തീവണ്ടിക്കുള്ളിലും വില്‍പന നടത്താന്‍ അനുമതിയുള്ള കച്ചവടക്കാര്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരിബാഗിന്റെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും റെയില്‍വേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര ബാഗുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാര്‍ക്കും റെയില്‍വെ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. റെയില്‍വേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

തുടക്കമെന്ന നിലയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മിത വെള്ളക്കുപ്പികള്‍ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് തിരികെ വാങ്ങുന്ന രീതിക്ക് ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി തുടക്കമിട്ടേക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടില്‍ ക്രഷിങ് മെഷിനുകള്‍ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നും റെയില്‍വേ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബോധവത്കരിക്കണമെന്നും റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളോടും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്‌സഭാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റ് ജീവനക്കാരും പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏജന്‍സികളും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദ്ദേശം. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും മണ്ണില്‍ അലിഞ്ഞുചേരുന്നതുമായ വസ്തുക്കള്‍കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Railway likely to ban single-use plastic material, with less than 50-micron thickness, from October 2