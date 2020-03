ബെംഗളൂരു: സ്‌പെയ്‌നില്‍ നിന്നെത്തിയ മകന്റെ യാത്രാ വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെച്ച റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു സൗത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പേഴ്‌സണല്‍ ഓഫീസറായ ജീവനക്കാരിക്കെതിരെയാണ് മകന്റെ വിദേശയാത്ര മറച്ചുവെച്ചതിന് നടപടിയെടുത്തത്.

മാര്‍ച്ച് 13നാണ് ഇവരുടെ മകന്‍ സ്‌പെയ്‌നില്‍ നിന്ന് എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനോട് വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാനായി ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് മറച്ചുവെച്ച് യുവാവിനെ അമ്മ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള റെയില്‍വേ കോളനിയിലെ ഗസ്റ്റ്ഹൗസില്‍ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കൂടാതെ, മകന്റെ സഞ്ചാരപാതയും ഇവര്‍ മറച്ചുവെച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയതിലൂടെ യുവാവിന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ വിവരം റെയില്‍വേ അധികൃതരെ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. യുവാവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടവരെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കര്‍ണാടകയില്‍ നിലവില്‍ ഒരാളാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്‌. 16 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 100ലധികം പേര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

