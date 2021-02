ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ട്രെയിന്‍ തടയല്‍ സമരം ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും തീവണ്ടികള്‍ തടയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം നാലു മണിവരെയാണ് റെയില്‍ രോക്കോ സമരം.

പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പുര്‍ റെയില്‍വേ ഡിവിഷനില്‍ മാത്രം 40 ഇടങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ റെയില്‍ പാളങ്ങളില്‍ ഉപരോധ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫത്തേഗഡ്, പട്യാല എന്നിവിടങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കുകളില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരിയാനയിലെ പാല്‍വാലില്‍ നൂറുകണക്കിന് കര്‍ഷകരാണ് റെയില്‍വേ ട്രാക്കുകളില്‍ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത്.

സമരം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നതായി ഫിറോസ്പുര്‍ ഡിവിഷണല്‍ മാനേജര്‍ രാജേഷ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. 12 മണി മുതല്‍ നാലു മണിവരെയുള്ള ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശക്തമായ സമരം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പോലീസിനെയും ആര്‍പിഎഫ്, ജിആര്‍പി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി 20 കമ്പനി ആര്‍പിഎഫിനെ നിയോഗിച്ചതായും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

Haryana: Farmers block railway tracks in Palwal as a part of their nationwide 'rail roko' agitation against Farm Laws. Security personnel also present. pic.twitter.com/npImeT7O6S — ANI (@ANI) February 18, 2021

പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രാക്ടര്‍ റാലി, റോഡ് ഉപരോധ സമരം എന്നിവയ്ക്കു പുറകെയാണ് ട്രെയിന്‍ തടയല്‍ സമരവുമായി കര്‍ഷകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരങ്ങളില്‍നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ്‌ സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്.

Content Highlights: Rail roko- Trains halts in Punjab as hundreds of farmers lay siege to railway tracks