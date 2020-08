റായ്ഗഡ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡിൽ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ചുവയസ്സുളള കുട്ടിയെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടം നടന്ന് 18 മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

ആകെ പേടിച്ചരണ്ട നിലയിലായിരുന്നു കുട്ടി. കുട്ടിയെ ഉടന്‍ തന്നെ ആംബുലന്‍സിലേക്ക് എത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് എന്‍ഡിആര്‍എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി കുട്ടിയുമായി പുറത്തെത്തിയ എന്‍ഡിആര്‍ഫ് ടീമംഗങ്ങളെ കൈയടികളോടെയാണ് സമീപവാസികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഇനിയും നിരവധി പേര്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ മൂന്നുടീമുകളാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് 9 പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് റായ്ഗഡ് കാജല്‍പുരയിലെ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ 11 പേർ മരിച്ചു. 60 പേരെ ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

