മേപ്പാടി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്റെ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടില്‍ നടത്തുന്ന സന്ദര്‍ശനം പുരോഗമിക്കുന്നു. മേപ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രമധ്യേ 93-കാരിയായ മുത്തശ്ശിയുമായുള്ള രാഹുലിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായിരുന്നു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍ മുത്തശ്ശി രാഹുലുമായി കുശലാന്വേഷണം നടത്തി. മുത്തശ്ശിയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച രാഹുല്‍ ബന്ധുക്കളോട് അമ്മയെ മാസ്‌ക് ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

കൊച്ചുമക്കളേയും മരുമക്കളേയും മുത്തശ്ശി ഇതിനിടെ രാഹുലിന് പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ മറന്നില്ല.

ഇന്നലെ വൈകീട്ടോടെ കേരളത്തിലെത്തിയ രാഹുല്‍ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് മണ്ഡല സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോള്‍ ടീം ക്യാപ്റ്റനും വയനാട് സ്വദേശിയുമായ പി.എസ് ജീനയെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എംപി കണ്ടു. പണിയ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്‍ അഞ്ജലി ഭാസ്‌ക്കരന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉപഹാരം നല്‍കി.

തൃക്കൈപ്പറ്റയില്‍ നിന്ന് മുട്ടില്‍ വരെ നടന്ന ട്രാക്ടര്‍ റാലിയിലും ട്രാക്ടര്‍ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ പങ്കാളിയായി. കല്‍പ്പറ്റ് സി.എം.സി കോണ്‍വെന്റിലെ സിസ്റ്റര്‍മാരുമായും രാഹുല്‍ സംവദിച്ചു.

