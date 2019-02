ന്യൂഡൽഹി: പുല്‍വാമയില്‍ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. വിലപിക്കുകയും ദുഃഖമാചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദര്‍ബത്തില്‍ മറ്റ് ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിച്ച് മോദിക്കെതിരേ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

"രക്തസാക്ഷികളായവര്‍ ധീരരാണ്. അവരുടെ കുടുംബം പൊരുതുകയാണ്. 40 ജവാന്‍മാര്‍ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞിട്ടും അവര്‍ക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വ പദവി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യന്‍ എല്ലാം എടുത്തിട്ടേയുള്ളൂ, ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ 30,000 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. ഇനി അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായി ജീവിക്കും. മോദിയുടെ പുതു ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജവാന്‍മാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും പിന്തുണയര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ചര്‍ച്ചകളിലേക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ആക്രമണത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ രാഹുലെടുത്ത നിലപാട്. പ്രതിപക്ഷം സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നില്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആക്രമണം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ജവാന്മാരുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ദുഃഖം ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജിം കോര്‍ബെറ്റ് പാര്‍ക്കില്‍ പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് തിരക്കിലായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

The brave are martyred. Their families struggle.40 Jawans give their lives but are denied the status of “Shaheed”. While this man has never given & only taken. He’s gifted 30,000Cr of their money & will live happily ever after. Welcome to Modi’s NEW INDIA.https://t.co/VjiJvSzN2h