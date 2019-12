ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കള്ളം പറയുന്നുവെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല മറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് കള്ളം പറയുന്നതെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.

'രാജ്യത്ത് തടങ്കല്‍ പാളയങ്ങളില്ലെന്ന് പറയുന്ന മോദിയുടെ വീഡിയോ ഞാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേ വീഡിയോയില്‍ തന്നെ തടങ്കല്‍ പാളയങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നതെന്ന്', രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് തടങ്കല്‍ പാളയങ്ങളില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി രാംലീല മൈതാനത്ത് നടന്ന റാലിയില്‍ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതാംബയോട് മോദി കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ രാഹുല്‍ കുറിച്ചു. 'ഝൂട്ട് ഝൂട്ട് ഝൂട്ട്' (നുണകള്‍)എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലായിരുന്നു രാഹുല്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, മറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് കള്ളം പറയുന്നത് എന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച 'നുണയന്‍ മത്സരാര്‍ഥികളില്‍ ഒരാള്‍' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നുണ പറയുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച നുണയനാകാനുള്ള മത്സരാര്‍ഥികളിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നുണകളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നത് കുടുംബം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞത്.

