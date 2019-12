മീററ്റ്: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാനായി മീററ്റിലെത്തിയ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയേയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേയും പൊലീസ് തടഞ്ഞു. മീററ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പാണ് ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ പൊലീസ് തടഞ്ഞത്.

മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പോലീസ് അനുവദിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

യാത്രവിലക്കണമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്നാല്‍ ഉത്തരവ് അവര്‍ കാണിച്ചില്ല, തിരിച്ചുപോവാന്‍ പറയുകയും ചെയ്തതായി രാഹുല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

