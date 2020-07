ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെയും ശക്തമായ നേതൃത്വത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സംഘടന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് എതിരിടാനുള്ള കരുത്തും ധൈര്യവും ഇരുവര്‍ക്കുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്തുതലം മുതല്‍ ആള്‍ ഇന്ത്യ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിററി തലം വരെ ഒരു പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന ലേഖനം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ നിലപാടുകള്‍ ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ് പങ്കുവെച്ചത്.

'പാര്‍ട്ടി സംഘടന പടിപടിയായി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം. ഇവിടെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും കരുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇരുവര്‍ക്കും മോദി-ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിനെ എതിരിടാനുള്ള ധൈര്യവും കരുത്തും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്.' ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ് പറഞ്ഞു.

But at the same time Congress Leadership must take up the challenge of building the Party organisation brick by brick. This is where we need the dynamism of Rahul ji and Priyanka ji. I am sure both of them have the Guts and Courage to take on ModiShah twins. — digvijaya singh (@digvijaya_28) July 11, 2020

ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും സ്വീകരിച്ച ആക്രമണോത്സുക നിലപാടിനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തന്നെ അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്തിനാണ് അവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 2019-ല്‍ തന്നെ മോദിക്കെതിരെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉയര്‍ന്നുവന്നിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന്‍, രാജീവ് ഗാന്ധി ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ദിര ഗാന്ധി മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ബി.ജെ.പിയെടുത്ത നടപടികളും ദിഗ്വിജയ് സിങ് വിമര്‍ശിച്ചു. 'ഇ.ഡി., ഐ.ടി., സി.ബി.ഐ. ഭീഷണികളുയര്‍ത്തി നെഹ്‌റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ തോല്‍പ്പിക്കാമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് മോദി-ഷാ. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരെ നിര്‍ഭയമായി പോരാടി വര്‍ഷങ്ങളോളം ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ കുടുംബം. അതുകൊണ്ട് മോദി-ഷാ അത്തരം വ്യാമോഹം വേണ്ട.'

This is the crux of the matter and this is the challenge before Sonia ji Rahul ji and Priyanka ji. I am certain they would do it. The whole Congress Party Young Old everyone stands behind you and are ready to make whatever sacrifice you demand. So Rahul ji please LEAD. — digvijaya singh (@digvijaya_28) July 11, 2020

കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്തുതലം മുതല്‍ ആള്‍ ഇന്ത്യ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിററി തലം വരെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന ലേഖനത്തിലെ പ്രസ്താവനയോട് താനും യോജിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ദിഗ്വിജയ് അത് സോണിയ, രാഹുല്‍, പ്രിയങ്ക എന്നിവരുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും പറഞ്ഞു

.'അവര്‍ അത് ചെയ്യുമെന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മുഴുവന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയും മുതിര്‍ന്നവരും യുവതലമുറയും ഉള്‍പ്പടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പിറകിലുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തുത്യാഗവും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ നയിക്കണം.' ദിഗ്വിജയ് കുറിക്കുന്നു.

