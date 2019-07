ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നായകന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണെന്നും ഭാവിയിലും അങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഗെഹ്‌ലോത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയുടെ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 'ഞാന്‍ രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബി.ജെ.പിയേയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയേയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സൈന്യത്തിന് പിന്നില്‍ മറഞ്ഞിരുന്നും വര്‍ഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിട്ടുമാണ് ബിജെപി ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത്' - ഗെഹ്‌ലോത് ആരോപിച്ചു.

ഉന്നതിയില്‍ എത്തിയാല്‍ ആര്‍ക്കും വീഴ്ച നേരിടേണ്ടിവരും. ബിജെപി ഇപ്പോള്‍ ഉയരത്തിലാണ്. എന്നാല്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവരെ ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്നും ഗെഹ്‌ലോത് പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി പ്രാപ്തയാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് നട്‌വര്‍ സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ മകന്‍ അനില്‍ ശാസ്ത്രിയും പ്രിയങ്ക കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയാവണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയില്‍നിന്ന് അടുത്തിടെ കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹയും സമാനമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി. അതിനിടെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുമായി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Content highlights: Rahul Gandhi is and will remain captain of congress - Ashok Gehlot