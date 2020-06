ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിനിടെ ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാർ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.

ചൈനീസ് സൈനികരുടെ വലിയ സംഘം തന്നെ കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യം നേരിടാനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ വിശദീകരണം നൽകാനാണ് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ ഒരു ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരനും ഇന്ത്യയിൽ കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് ഉറപ്പുനൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സൈനികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി ജൂൺ ആറിന് ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ഉന്നതതല സൈനികവൃത്തങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പോകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടും രാഹുൽ പങ്കുവെച്ചു.

Can GOI please confirm that no Chinese soldiers have entered India?https://t.co/faR5fxEqQO — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 3, 2020

ഇന്നലെ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സി.എൻ.എൻ - ന്യൂസ് 18ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജ്നാഥ് സിങ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടാകുന്നത്

Content Highlights: Rahul Gandhis Question To Government Over Standoff With China In Ladakh