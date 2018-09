ന്യൂഡല്‍ഹി : അറുപത്തിയെട്ടാം പിറന്നാളാഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ആശംസ. നരേന്ദ്രമോദിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുല്‍ ആശംസകളറിയിച്ചത്.

നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.. എന്നും ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കട്ടെ - രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Happy Birthday to our PM, Narendra Modi ji! Wishing him good health and happiness always.@narendramodi