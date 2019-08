ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക വായ്പകളുടെ മോറട്ടോറിയം കാലവധി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ കത്ത്. ഡിസംബര്‍ വരെ കര്‍ഷകരുടെ വായ്പാ മോറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേരളത്തിലുണ്ടായതെന്ന് കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ വിളനാശവും മറ്റു നാശനഷ്ടങ്ങളും മൂലം കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം, നാണ്യവിളകള്‍ക്ക് ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ വിലയിടിവും കര്‍ഷകരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകള്‍ നടത്തുന്ന കര്‍ശനമായ നടപടികളുടെ ഫലമായി കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകള്‍ ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബര്‍ 31 വരെ മോറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടണമെന്നുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ബാങ്കേഴ്‌സ് സമിതി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാവണമെന്നും കത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Rahul Gandhi in a letter to the Governor of Reserve Bank of India, Shaktikanta Das: Almost a year back, Kerala witnessed the worst floods in over a century. I request RBI to take measures to extend the moratorium on repayment of loans by farmers to December 2019. pic.twitter.com/dKxiRzfnFH