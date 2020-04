ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ രഘുറാം രാജനുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കോവിഡ്19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാമ്പത്തിക-ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ടാകുമിത്‌.

രാഹുലും രഘുറാം രാജനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വാക്താവ് രന്ദീപ് സുര്‍ജെവാല അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് 19-നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ണായക വിഷയങ്ങളും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇരുവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. നിലവില്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാം എന്നതിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ രഘുറാം രാജനില്‍ നിന്ന് രാഹുല്‍ തേടും.

ആരോഗ്യവിദഗ്ദധരുമായും രാഹുല്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

Content Highlights: Rahul Gandhi to discuss economy with ex-RBI governor Raghuram Rajan on Thursday