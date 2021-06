ഗാന്ധിനഗര്‍: മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്നതിനുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യാഴാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലെത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കേസിലാണ് രാഹുല്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്നത്. 'എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേരിനൊപ്പം മോദി എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്' എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ ചോദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.

രാഹുല്‍ വ്യാഴാഴ്ച സൂറത്തില്‍ എത്തുമെന്നകാര്യം ഗുജറാത്ത് പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ജിപിസിസി) അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ചാവ്ടയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാവിലെ 10 ന് എത്തുന്ന രാഹുല്‍ 12.30 ഓടെ തിരിച്ചുപോകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലെന്നും കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാനാണ് എത്തുന്നതെന്നും ചാവ്ട വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കര്‍ണാടകയിലെ കോലാറില്‍ 2019 ഏപ്രില്‍ 13 ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ രാഹുല്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് കേസിന് ആധാരം. നീരവ് മോദി, ലളിത് മോദി, നരേന്ദ്ര മോദി .. ഇവരുടെയെല്ലാം പേരിനൊപ്പം മോദി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേരിനൊപ്പം മോദി എങ്ങനെ വന്നു - എന്ന് രാഹുല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ സൂറത്ത് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം പൂര്‍ണേഷ് മോദിയാണ് രാഹുലിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ചെയ്തത്.

