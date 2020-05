ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 40,000 കോടി പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞതില്‍ നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി(MNREGA) നടപ്പാലാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ ദീര്‍ഘവീഷണവും ഉദ്ദേശവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതില്‍ നന്ദി- രാഹുല്‍ കുറിച്ചു. #ModiUturnOnMNREGA എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് ട്വീറ്റ്.

प्रधानमंत्री ने UPA काल में सृजित MNREGA स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने की मंज़ूरी दी है। MNREGA की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।#ModiUturnOnMNREGA pic.twitter.com/XMOmhXhVeD — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 18, 2020

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഉണ്ടായ തൊഴില്‍ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 40,000 കോടി അധിക തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ അനുവദിച്ച 69,000 കോടിക്ക് പുറമേയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

