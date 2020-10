ന്യൂഡല്‍ഹി: കാറ്റാടിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പം ജലമാക്കി മാറ്റാമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ ചുറ്റുമുള്ള ആർക്കും ധൈര്യമില്ലെന്നതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പരിഹസിച്ചു. എന്നാല്‍ തന്നെപ്പോലെ എല്ലാവരും പപ്പുവാണെന്നാണ് രാഹുല്‍ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു.

കാറ്റില്‍നിന്ന് ഊര്‍ജം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡാനിഷ് കമ്പനിയായ വെസ്താസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഹെന്റിക് ആന്‍ഡേഴ്‌സണുമായുള്ള വെര്‍ച്വല്‍ ചര്‍ച്ചയിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസത്തിന് ആധാരം. കാറ്റാടി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പം ജലമാക്കിമാറ്റാമെന്നും ഓക്‌സിജന്‍ വേര്‍തിരിക്കാമെന്നും മോദി ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

വിന്‍ഡ് ടര്‍ബൈന്‍ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്‌സിജനെ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഊര്‍ജം, ജലം, ഓക്‌സിജന്‍ എന്നിവ ഒരേ ടര്‍ബൈനില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. വെസ്താസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഈ രീതിയില്‍ നടത്തുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷകര്‍ക്കും ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കും താങ്കള്‍ ഒരു ആശയം നല്‍കിയെന്ന് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand.



It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 9, 2020

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം. 'പ്രധാമന്ത്രിക്ക് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നതല്ല രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ ധൈര്യമില്ല എന്നതാണ് യഥാര്‍ഥ അപകടം', എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാല്‍ രാഹുലിന്റെ പരിഹാസത്തിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിമാരായ സമൃതി ഇറാനി, പീയുഷ് ഗോയല്‍ എന്നിവര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. രാഹുല്‍ഗാന്ധി അറിവില്ലാത്തയാളും കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാത്തയാളുമാണെന്ന് ഇവര്‍പ്രതികരിച്ചു. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പപ്പുവാണെന്നാണ് രാഹുല്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു തിരിച്ചടിച്ചു. ഊര്‍ജ്ജോല്‍പാദക മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

They say ignorance is bliss, but rarely in Indian politics has an individual made a conscious effort to sustain his ignorance. It seems the real danger to the Congress flourishes unabashedly and no one seems to have the guts to tell the Yuvraj otherwise. https://t.co/NmQHgkqX5M — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 9, 2020

അജ്ഞത അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചിലര്‍ ആ അജ്ഞത നിലനിര്‍ത്താന്‍ ബോധപൂര്‍വമായി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഭീഷണിയെന്നും യുവരാജിനോട് അത് നേരിട്ട് പറയാന്‍ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പരിഹസിച്ചു.

സമാനമായ പരാമര്‍ശമാണ് പീയുഷ് ഗോയലും നടത്തിയത്. ലോകത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ സിഇഒയുമായി പങ്കുവെച്ച ആശയങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നുവെന്നും പീയുഷ് ഗോയല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Nobody around Rahul Gandhi has the guts to tell him that he doesn’t understand. He mocks PM @NarendraModi’s ideas when CEO of the world’s leading company endorses themhttps://t.co/XR0bqv4wSd https://t.co/KnuymPTcut — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 9, 2020

