ന്യൂഡല്‍ഹി: റോഡപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനെ സ്വന്തം വാഹനത്തില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുവച്ച് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാജേന്ദ്ര വ്യാസിനെ കണ്ടയുടന്‍ രാഹുല്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തി . തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം വാഹനത്തില്‍ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ എത്തിച്ചു.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മുഖം രാഹുല്‍ തൂവാലകൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. സെന്‍ട്രല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഹുമയൂണ്‍ റോഡില്‍വച്ചാണ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ വ്യാസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനാണ് അദ്ദേഹം.

Another Rahul Gandhi's self goal.. Makes selfie video with an injured journalist.. Laughs while taking him to AIIMS. @RahulGandhi @INCIndia pic.twitter.com/CgZabDc2oG