ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

2014-ന് മുന്‍പ് ''ലിഞ്ചിങ്'' എന്ന വാക്ക് കേള്‍ക്കാന്‍പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. നന്ദി മോദിജീ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. 2014-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചതെന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

2014 से पहले ‘लिंचिंग’ शब्द सुनने में भी नहीं आता था।



Before 2014, the word ‘lynching’ was practically unheard of. #ThankYouModiJi — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2021

അതേസമയം, രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി ബി.ജെ.പി. നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ രംഗത്തെത്തി. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണെന്ന് മാളവ്യ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു രാഹുലിന് മാളവ്യ മറുപടി നല്‍കിയത്.

ഇതാ രാജീവ് ഗാന്ധി, ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ പിതാവ്. ചോര മരവിക്കുന്ന സിഖ് കൂട്ടക്കൊല ന്യായീകരിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് തെരുവിലിറങ്ങുകയും രക്തത്തിന് പകരം രക്തംകൊണ്ടു വീട്ടുമെന്ന വിധത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. കത്തിച്ച ടയറുകള്‍ സിഖ് പുരുഷന്മാരുടെ കഴുത്തില്‍ ഇട്ടു. അന്നേരം അഴുക്കുചാലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങള്‍ നായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.- മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Meet Rajiv Gandhi, father of mob lynching, justifying blood curdling genocide of Sikhs. Congress took to streets, raised slogans like ‘khoon ka badla khoon se lenge', raped women, wrapped burning tyres around necks of Sikh men while dogs gorged on charred bodies dumped in drains. https://t.co/LFAoAgIGVl pic.twitter.com/ntNovHNF3W — Amit Malviya (@amitmalviya) December 21, 2021

വന്‍മരങ്ങള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ ഭൂമി അല്‍പം കുലുങ്ങുമെന്ന രാജീവിന്റെ വിവാദപ്രസ്താവനയുടെ ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മാളവ്യയുടെ ട്വീറ്റ്.

content highlights: rahul gandhi takes dig at modi over lynching; bjp hits back says rajiv gandhi father of lynching