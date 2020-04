ന്യൂഡല്‍ഹി: 65,000 കോടി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എഴുതിത്തള്ളിയെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് പി.ചിദംബരത്തിന് അടുത്ത് ട്യൂഷന് പോകാനും ജാവഡേക്കര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

'റൈറ്റ് ഓഫ്'(എഴുതിത്തള്ളുക), 'വെയവ് ഓഫ്'(ഒഴിവാക്കുക) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പി ചിദംബരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രാഹുല്‍ ട്യൂഷനെടുക്കണം. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വായ്പയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. എഴുതിത്തള്ളുക എന്നുള്ളത് സാധാരണമായ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതോ തിരിച്ചടക്കാത്തിനെതിരായ നടപടികളോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല.' ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

എഴുതിത്തള്ളുക എന്നുപറയുന്ന നടപടി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ബാങ്കിന്റെ കൃത്യമായ നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നടപടികളെടുക്കുന്നതില്‍നിന്നും വീണ്ടെടുക്കലില്‍നിന്നും ഇത് ബാങ്കുകളെ തടയില്ല. നീരവ് മോദിയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചെടുത്ത് ലേലം ചെയ്തതെന്ന് നാം കണ്ടതാണ്. മല്യയുടെ അപ്പീല്‍ ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചതിനാല്‍ മടങ്ങിവരാതെ മല്യക്ക് മറ്റുമാര്‍ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

.@RahulGandhi should take tuition from @PChidambaram_IN on the difference between "write off" and "waive off". @narendramodi govt has not waived off any loan. "Write off" is a normal accounting process. It doesn't stop recovery or action against defaults. pic.twitter.com/0z2jaiEJku