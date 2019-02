ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അഴിമതിവിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി നല്‍കിയതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ മുപ്പതാനായിരം കോടി കൊള്ളയടിക്കാന്‍ അനില്‍ അംബാനിക്ക് വാതില്‍ തുറന്നിട്ടുനല്‍കിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഏത് പ്രതിരോധ കരാറിലും അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും. എന്നാല്‍ ദി ഹിന്ദു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് റഫാല്‍ കരാറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വ്യവസ്ഥ നീക്കം ചെയ്‌തെന്നാണ്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കൂട്ടുനിന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇതേ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സമരവേദിയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

റഫാല്‍ കരാറില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇടപെടല്‍ നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് ദി ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രം കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കരാറില്‍നിന്ന് അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങളും അനധികൃത ഇടപെടല്‍ നടന്നാല്‍ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ദി ഹിന്ദു പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ വിവരം മറച്ചുവെച്ചാണ് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതെന്നും വാര്‍ത്തയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

