ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ദുർബലനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തലവന്‍ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസമിതി പ്രമേയത്തെ നാലാം തവണയും ചൈന എതിര്‍ത്ത വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് മോദിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായാണ് രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

പാകിസ്താന്റെ സഖ്യരാഷ്ട്രമായ ചൈനക്കെതിരെ ശക്തമായ രീതിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിദേശനയതന്ത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ പരാജയമാണെന്ന് രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദുർബലനായ മോദിക്ക് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങിനെ ഭയമാണ്. ചൈന ഇന്ത്യക്കെതിരെ നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വാക്കും പോലും മോദി ഉരിയാടിയില്ല.

ഷീ ജിങ് പിങിനോടൊപ്പം ഗുജറാത്തിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ചൈനയിലെത്തി നമസ്ക്കരിക്കുന്നതുമാണ് മോദിയുടെ ചൈനീസ് നയതന്ത്രമെന്നും രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു.

Weak Modi is scared of Xi. Not a word comes out of his mouth when China acts against India.



NoMo’s China Diplomacy:



1. Swing with Xi in Gujarat



2. Hug Xi in Delhi



3. Bow to Xi in China https://t.co/7QBjY4e0z3