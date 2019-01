ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രണ്ട് കോടി ജോലി വാഗ്ദാനം ദേശീയ ദുരന്തമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി.

രാജ്യത്ത് 45 വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മയാണെന്ന് ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഓഫീസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍ഗാന്ധി.

രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ കാലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോവുകയാണ്. ആറര കോടി യുവാക്കള്‍ 2017-18 ല്‍ മാത്രം തൊഴില്‍ രഹിതരായി. മോദിയെ പോകാന്‍ അനുവദിക്കാന്‍ സമയമായി. നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന ഫഹ്‌റര്‍ (ജര്‍മനിയില്‍ അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലറെ വിശേഷിപ്പിച്ച വാക്ക്) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷവും നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ വന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ രാഹുലിന് കാഴ്ചയില്ലാതായി മാറിയെന്ന മറുപടിയുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി.

NoMo Jobs! The Fuhrer promised us 2 Cr jobs a year. 5 years later, his leaked job creation report card reveals a National Disaster. Unemployment is at its highest in 45 yrs. 6.5 Cr youth are jobless in 2017-18 alone. Time for NoMo2Go. #HowsTheJobs pic.twitter.com/nbX4iYmsiZ

ഇ.പി.എഫ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഡാറ്റാ പ്രകാരം തൊഴില്‍വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടെന്ന പേരില്‍ പുറത്ത് വന്നത് തെറ്റായ വാര്‍ത്തകളാണ്. മുസ്സോളിനിയുടെ പിന്‍ഗാമിയാവാനാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ബി.ജ.പി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

It's clear that he has inherited Mussolini's shortsightedness and has myopic understanding of issues.



EPFO's real data shows sharp increase in jobs, created in just the last 15 months.



Only a man who hasn't ever held a proper job & is totally jobless can peddle such #FakeNews! https://t.co/T0DHUs7IdZ