ന്യൂഡല്‍ഹി:: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മാനസസരോവര്‍ യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു. 12 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുല്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യാജമാണെന്നും ഫോട്ടോഷോപ്പാണെന്നുമാണ് ബി.ജെ.പി ആരോപണം. കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്ങ് അടക്കമുള്ളവര്‍ ഈ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കുമായി മറ്റൊരു തീര്‍ത്ഥാടകനൊപ്പം രാഹുല്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പാണെന്നാണ് ഗിരിരാജ് സിങ്ങിന്റെ ആരോപണം. ചിത്രത്തില്‍ രാഹുലിന്റേയും കൂടെയുള്ള ആളുടേയും നിഴല്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കിന്റെ നിഴല്‍ കാണുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചിത്രമാണെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ ആരോപണം.

മാനസസരോവറിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന തടാകത്തിന്റെ ചിത്രം 'ഇവിടെ വെറുപ്പില്ല' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

മാനസസരോവര്‍ തടാകത്തിലെ ജലം സൗമ്യവും പ്രസന്നവും ശാന്തവുമായിരിക്കുന്നു. അത് എല്ലാം നല്‍കുന്നു, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആര്‍ക്കും അതില്‍നിന്ന് കോരിക്കുടിക്കാം. ഇവിടെ വെറുപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ജലത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്.- എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അത് (it) എന്ന പരാമര്‍ശം വിവാദമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി ബിജെപി വക്താവ് അമിത് മാളവ്യയാണ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഭഗവാന്‍ ശിവനെയാണ് അങ്ങനെ പരാമര്‍ശിച്ചതെന്നും ട്രക്കിങ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കൈലാസയാത്ര നടത്തുന്നതെന്നും അത് തീര്‍ഥാടനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികവും മതപരവുമായ പ്രത്യേകതകളെ അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അമിത് മാളവ്യ ആരോപിച്ചത്.

യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചിക്കന്‍ സൂപ്പ് കഴിച്ചുവെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മാനസരോവര്‍ യാത്രയില്‍ മാംസാഹാരം കഴിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഹിന്ദു വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നുമായിരുന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ സസ്യാഹാരം മാത്രമാണ് കഴിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹോട്ടലധികൃതര്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

12 ദിവസത്തെ മാനസസരോവര്‍ യാത്രയ്ക്കായ് ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യാത്ര തിരിച്ചത്. 13 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് 34 കിലോമീറ്ററാണ് അദ്ദേഹം നടന്നത്.

Congress President Rahul Gandhi during #KailashMansarovarYatra with other pilgrims pic.twitter.com/hMLqL6KzOw