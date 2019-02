ന്യൂഡല്‍ഹി: ജി-20 രാജ്യങ്ങളിലേയും അയല്‍രാജ്യങ്ങളിലേയും സ്ഥാനപതിമാരുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിവെച്ചു. കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.

വെള്ളിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെ താജ് പാലസ് ഹോട്ടലിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിദേശ നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. കോണ്‍ഗ്രസ് വിദേശകാര്യ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ ആനന്ദ് ശര്‍മ്മയാണ് പരിപാടിയുടെ ആസൂത്രകന്‍.

അയല്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനപതിമാരേയും മുതിര്‍ന്ന നയതന്ത്രജ്ഞരേയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാകിസ്താന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പുതിയ തിയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ചൈന, നേപ്പാള്‍, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

