ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ നിന്നുള്ള രാജി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജിവെക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് നാല് പേജുള്ള കത്ത് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

2019-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കാണെന്ന് രാഹുല്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു. നമ്മുടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിര്‍ണായകമായ ഭാവിയിലും വളര്‍ച്ചയിലും തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജിവെക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞാലും രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കുമെതിരെ ആര്‍എസ്എസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ മുന്‍പന്തിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടുമെന്നും രാഹുല്‍ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ പുനഃനിര്‍മാണത്തിന് ചില ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തേ മതിയാകൂ, 2019-ലെ പരാജയത്തിന് നിരവധി പേര്‍ ഉത്തരവാദികളാണ്. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയില്‍ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം മാറ്റിനിര്‍ത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ്.

ശക്തരായവര്‍ അധികാരത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശീലമാണ്. ആരും അധികാരം ത്യജിക്കില്ല. അധികാരങ്ങള്‍ ത്യജിക്കാതെയും ആഴത്തിലുള്ള പ്രത്യേയശാസ്ത്ര പോരാട്ടം നടത്താതെയും എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല.

രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനായുള്ള ലളിതമായ ഒരു പോരാട്ടമല്ലായിരുന്നു തന്റേത്. എനിക്ക് ബിജെപിയോട് വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ല. എന്നാല്‍ എന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ വ്യക്തമായി പ്രതിരോധിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സഹിഷ്ണുതയോടെ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും മതങ്ങളോടും സമുദായങ്ങളോടും ബഹുമാനം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ചില സമയത്ത് ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എല്ലാത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്നും രാഹുലിന്റെ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

നേരത്തെ പാര്‍ലമെന്റ് അങ്കണത്തില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് രാജി സംബന്ധിച്ച ആദ്യ പരസ്യ പ്രസ്താന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇതിനിടെ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെന്ന വിവരം രാഹുല്‍ നീക്കുകയും ചെയ്തു

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation.



I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V