ഇന്‍ഡോര്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ചൂടേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഐസ്‌ക്രീം കഴിക്കാന്‍ ഇടവേള കണ്ടെത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി. കറുത്ത ടീ ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് ഇന്‍ഡോറിലെ പ്രശസ്തമായ ഐസ്‌ക്രീം കടയിലെ കൗണ്ടറിനുമുന്നില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന രാഹുലിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ കമല്‍നാഥ്, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടുതത്തുനിന്ന കുട്ടിയോട് ഐസ്‌ക്രീം വേണോ എന്ന് രാഹുല്‍ ചോദിക്കുന്നതും കുട്ടിക്ക് ഐസ്‌ക്രീം നല്‍കുന്നതും കാണാം.

