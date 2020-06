ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പരാജയമാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ലോക്ക്ഡൗണിനും അണ്‍ലോക്ക് കാലയളവിനും ഇടയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ രോഗവ്യാപനതോതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗ്രാഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് രാഹുല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനേതിരേ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്.

പരാജയപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇങ്ങനെയാണെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സ്‌പെയിന്‍, ജര്‍മനി, ഇറ്റലി, ബ്രിട്ടണ്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് കേസുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള അഞ്ച് ഗ്രാഫുകള്‍ രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഫലപ്രദമാണെന്നും ഇക്കാലയളവില്‍ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുറഞ്ഞെന്നും രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല. ദിനംപ്രതി രാജ്യത്തെ കേസുകള്‍ ഉയരുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ വരുമ്പോഴും കോവിഡ് കേസുകളില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവാണെന്നും രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് നല്‍കിയതെന്നും ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

This is what a failed lockdown looks like. pic.twitter.com/eGXpNL6Zhl