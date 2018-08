ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ മോദിയ്‌ക്കെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. റഫാല്‍ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം നിറഞ്ഞ വിമര്‍ശനം.

റഫാല്‍ കരാറിനെ ആഗോള അഴിമതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാഹുല്‍ റഫാല്‍ വിമാനം ഇപ്പോള്‍ ഏറെ ഉയരത്തിലും വേഗത്തിലും പറക്കുകയാണെന്നും രണ്ടാഴ്ചക്കുളളില്‍ ഈ വിമാനം ബങ്കറുകള്‍ തകര്‍ക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ ബോംബുകള്‍ വര്‍ഷിക്കുമെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരാനുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ നല്‍കുന്നത്‌

Globalised corruption. This #Rafale aircraft really does fly far and fast! It's also going to drop some big bunker buster bombs in the next couple of weeks.



Modi Ji please tell Anil, there is a big problem in France. https://t.co/tvL7HMBPFN